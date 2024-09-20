Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа провели последний стердаун перед боем на «Уэмбли»

Бывший чемпион мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа провёл финальный стердаун с временным чемпионом мира по боксу по версии IBF в тяжёлом весе соотечественником Даниэлем Дюбуа.

Фото: Richard Pelham/Getty Images

Напомним, бой между Джошуа и Дюбуа состоится 21 сентября в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Уэмбли».

Даниэлю Дюбуа 26 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2017 году и в июне 2022-го завоевал регулярный титул WBA, нокаутировав американца Тревора Брайана. В июне Дюбуа стал временным чемпионом IBF, одолев непобеждённого хорвата Филипа Хрговича.

Энтони Джошуа 34 года. Британец, победитель Олимпиады-2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и в апреле 2016-го впервые стал чемпионом мира. В апреле 2018 года Джошуа завоевал второй титул, досрочно остановив украинца Владимира Кличко, а в марте 2018-го объединил три пояса, перебоксировав новозеландца Джозефа Паркера.