Дана Уайт заявил о намерении работать в сфере бокса

Президент UFC Дана Уайт заявил о намерении в будущем работать в сфере бокса, а также сообщил о важных новостях, связанных с этим, которые будут официально объявлены в скором времени.

«Скоро произойдут некоторые важные объявления. Позвольте мне сказать. Если вы хоть немного знаете меня, то вы в курсе, что я никогда не говорю о том, чего никогда бы не стал делать. Никогда ничего подобного не говорил [о планах в боксе]. Мы уже давно обсуждаем пару дел, связанных с боксом. Но вы никогда не слышали, чтобы я взял на себя обязательство и сказал: «Я в деле». Что ж, я в деле», — приводит слова Уайта портал Bloody Elbow.