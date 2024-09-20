Тренер Даниэля Дюбуа заболел и не будет присутствовать на взвешивании

Тренер чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа заболел и пропустит сегодняшнюю официальную процедуру взвешивания перед поединком с экс-чемпионом мира Энтони Джошуа. Также отметим, что и на официальной пресс-конференции Дон Чарльз (тренер Дюбуа) тоже не принимал участия по той же причине.

«Дон Чарльз простыл, и поэтому на этой неделе не принимал участия во всех активностях шоу. На официальном взвешивании его тоже не будет, но он обязательно будет в углу Даниэля Дюбуа во время боя», — сообщает Daily Star, ссылаясь на свою инсайдерскую информацию.

Напомним, бой между Джошуа и Дюбуа состоится 21 сентября в Лондоне.