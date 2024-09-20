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WBA назначили бой Шахрама Гиясова с Эймантесом Станёнисом

WBA назначили бой Шахрама Гиясова с Эймантесом Станёнисом
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Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) назначила бой между действующим чемпионом организации в полусреднем весе литовским боксёром Эймантасом Станёнисом и первым номером рейтинга узбеком Шахрамом Гиясовым.

Боксёрам выделили регламентированный месяц на то, чтобы они договорились о дате и месте проведения боя. Стороны должны договориться до 19 октября, иначе будут назначены промоутерские торги на право организации этого шоу.

Напомним, Станёнис был повышен до статуса полновесного чемпиона WBA в полусреднем весе после того, как бывший абсолютный чемпион мира в двух дивизионах Теренс Кроуфорд принял решение подняться в первый средний дивизион.

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