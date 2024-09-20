Инсайдер: Джервонта Дэвис сразится с чемпионом мира в следующем бою

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джервонта Дэвис (30-0, 28 KO) вернётся на ринг в декабре, сообщает инсайдер Рик Глэйзер.

Соперником Дэвиса станет обладатель титула WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг) соотечественник Ламонт Роуч (25-1-1, 10 KO), 12-раундовый бой пройдёт в лимите лёгкого веса (до 61,2 кг).

Ламонту Роучу 29 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году и в ноябре 2019-го впервые сразился за мировой титул, уступив единогласным решением соотечественнику Джамелу Херрингу.

В ноябре 2023 года Роуч бросил вызов чемпиону WBA во втором полулёгком весе доминиканцу Эктору Луису Гарсии и победил раздельным решением, после чего провёл одну защиту.