Дэвид Хэй: новая версия Джошуа разгромила бы предыдущую за один раунд

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй считает, что экс-чемпион мира в супертяжёлой весовой категории Энтони Джошуа находится в идеальной боевой форме перед боем с действующим чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа.

«Я никогда не думал, что Энтони Джошуа закончился после его поражений от Усика. Некоторым людям просто нужно учиться на ошибках — не все такие, как Александр Усик, который всегда делает всё правильно.

Эй-Джей теперь стал намного лучше как боец, проиграв эти два боя, чем если бы он выиграл — он извлёк урок из своих ошибок. Новый Энтони Джошуа разнёс бы старого Энтони Джошуа в пух и прах за один раунд. Теперь всё стратегически и последовательно, и это эффект Бена Дэвисона. Он начинает понимать свои сильные стороны и реализовывать их.

Стилистически и технически Джошуа превосходит Дюбуа, но, до того, как он начал работать с Беном Дэвисоном, он не формировал свой стиль вокруг своих сильных сторон. Теперь у него есть несколько предопределённых последовательностей ударов, которые абсолютно разрушительны, он просто ждёт подходящего момента, затем жмёт на курок — и тогда его соперники просто засыпают», — приводит слова Хэя BoxingScene.

Напомним, бой Джошуа — Дюбуа возглавит боксёрский вечер 21 сентября в Лондоне.