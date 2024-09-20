Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа: дата и время, когда, где будет бой

21 сентября в Лондоне на знаменитом стадионе «Уэмбли» состоится большой вечер профессионального бокса, который возглавит бой в супертяжёлом дивизионе между действующим чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа и бывшим чемпионом мира в этом весе Энтони Джошуа.

Также в рамках предварительного карда состоится ещё два титульных поединка. Энтони Какаче будет защищать пояс IBF в поединке с Джошем Уоррингтоном, а непобеждённый Джошуа Буатси сразится с Уилли Хатчинсоном в бою за временный пояс WBO.

Начало турнира запланировано на 20:00 мск, главный бой вечера начнётся не ранее 1:00 мск.

Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира:

Даниэль Дюбуа — Энтони Джошуа;

Тайлер Денни — Хамза Шираз;

Энтони Какаче — Джош Уоррингтон;

Джошуа Буатси — Уилли Хатчинсон;

Марк Чемберлен — Джош Пэдли;

Исмаэль Дэвис — Джош Келли.