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Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа: дата и время, когда, где будет бой

Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа: дата и время, когда, где будет бой
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21 сентября в Лондоне на знаменитом стадионе «Уэмбли» состоится большой вечер профессионального бокса, который возглавит бой в супертяжёлом дивизионе между действующим чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа и бывшим чемпионом мира в этом весе Энтони Джошуа.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа
22 сентября 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Энтони Джошуа
Не началось
Даниэль Дюбуа

Также в рамках предварительного карда состоится ещё два титульных поединка. Энтони Какаче будет защищать пояс IBF в поединке с Джошем Уоррингтоном, а непобеждённый Джошуа Буатси сразится с Уилли Хатчинсоном в бою за временный пояс WBO.

Начало турнира запланировано на 20:00 мск, главный бой вечера начнётся не ранее 1:00 мск.

Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира:

Даниэль Дюбуа — Энтони Джошуа;
Тайлер Денни — Хамза Шираз;
Энтони Какаче — Джош Уоррингтон;
Джошуа Буатси — Уилли Хатчинсон;
Марк Чемберлен — Джош Пэдли;
Исмаэль Дэвис — Джош Келли.

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