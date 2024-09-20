Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа: дата и время, когда, где будет бой

21 сентября в Лондоне на знаменитом стадионе «Уэмбли» состоится большой вечер профессионального бокса, который возглавит бой в супертяжёлом дивизионе между действующим чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа и бывшим чемпионом мира в этом весе Энтони Джошуа.
Также в рамках предварительного карда состоится ещё два титульных поединка. Энтони Какаче будет защищать пояс IBF в поединке с Джошем Уоррингтоном, а непобеждённый Джошуа Буатси сразится с Уилли Хатчинсоном в бою за временный пояс WBO.
Начало турнира запланировано на 20:00 мск, главный бой вечера начнётся не ранее 1:00 мск.
Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира:
Даниэль Дюбуа — Энтони Джошуа;
Тайлер Денни — Хамза Шираз;
Энтони Какаче — Джош Уоррингтон;
Джошуа Буатси — Уилли Хатчинсон;
Марк Чемберлен — Джош Пэдли;
Исмаэль Дэвис — Джош Келли.