Диего Лопес ответил на предложение Евлоева подраться на UFC 307

Третий номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) бразилец Диего Лопес ответил на предложение бывшего соперника россиянина Мовсара Евлоева провести реванш на турнире UFC 307 в октябре.

Напомним, Евлоев должен был провести поединок с американским экс-чемпионом Алджамейном Стерлингом, однако последний снялся из-за травмы.

«У тебя был шанс несколько месяцев назад, когда я вызывал тебя! Теперь расслабься и смотри, как автобус уезжает без тебя», — написал Лопес в социальных сетях.

В своём последнем бою на UFC 306 в Лас-Вегасе (США) Лопес победил единогласным решением двукратного претендента на титул американца Брайана Ортегу.