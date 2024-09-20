Хайме Мунгия и Эрик Базинян прошли взвешивание

Только что в Глендейле (США) состоялась официальная процедура взвешивания участников вечера бокса от промоутерской компании Top Rank, который пройдет там в ночь с 21 на 22 сентября.

Главным событием шоу станет 12-раундовый бой экс-чемпиона в первом среднем весе Хайме Мунгии против не знающего поражений Эрика Базиняна в рамках второй средней весовой категории. На кону этого противостояния будет стоять вакантный титул WBO International.

Оба боксёра без проблем уложились в лимит допустимого веса, показав на весах следующие результаты:

Хайме Мунгия 167,7 фунта (76 кг) — Эрик Базинян 167,9 фунта (76,1 кг).