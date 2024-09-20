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Тимур Нагибин и Владимир Токов сразятся на турнире RCC 20

Тимур Нагибин и Владимир Токов сразятся на турнире RCC 20
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18 октября в Екатеринбурге на арене «Уралец» состоится турнир по смешанным единоборствам RCC 20, в рамках которого пройдёт бой в лёгкой весовой категории между бойцом клуба «Архангел Михаил» Тимуром Нагибиным и его соотечественником Владимиром Токовым.

Это уже вторая попытка организовать противостояние этих бойцов. Предыдущий раз они должны были встретиться на RCC 19, но в итоге Нагибин провёл бой по правилам К-1 с Андреем Ялымовым.

Что касается последнего официального боя Нагибина в ММА, то он прошёл в июле 2023 года и завершился для него поражением техническим нокаутом во втором раунде от Артура Зайнукова. Токов предыдущий раз выступал в августе прошлого года на Bellator 298 и одержал там победу единогласным решением судей над бразильцем Жайро Пачеко.

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