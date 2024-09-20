Накануне вышел официальный постер турнира UFC 308, который пройдет 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Главным событием турнира станет бой действующего чемпиона UFC в полулёегкой весовой категории Илии Топурии против бывшего обладателя этого пояса Макса Холлоуэя.

Официальный постер турнира UFC 308 Фото: UFC

А в соглавном событии шоу популярный полусредневес Хамзат Чимаев проведёт поединок против бывшего чемпиона в среднем весе Роберта Уиттакера.

Кроме того, в рамках турнира выступит целый ряд топовых российских бойцов во главе с тяжеловесом Александром Волковым, которому предстоит сразиться с бывшим обладателем временного титула чемпиона в тяжёлом весе французом Сирилем Ганом.