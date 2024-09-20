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Боксёр Кузьмин высказался о матчевой встрече России и США на голых кулаках

Боксёр Кузьмин высказался о матчевой встрече России и США на голых кулаках
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Известный российский тяжеловес Сергей Кузьмин прокомментировал предстоящий турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 20 сентября в Москве.

«Это подогревает интерес у наших зрителей, у соседей, вообще у болельщиков. Это всемирное противостояние. Причём не футбол какой-то, а кулачный бой. Я думаю, что это очень интересно и увлекательно. Будет очень серьёзный ажиотаж. Людям, надеюсь, понравится. Очень серьёзные бойцы в нашем составе. У каждого есть свои фанаты. А в этот вечер они объединятся и будут болеть за Россию. Я не могу подвести свою страну в такой ответственный момент. Будем биться насмерть», — сказал Кузьмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, в главном бою вечера Кузьмин проведёт бой на голых кулаках против американца Деандре Севейджа.

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