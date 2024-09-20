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Боксёр Кузьмин высказался о поединке Тайсона и Пола

Боксёр Кузьмин высказался о поединке Тайсона и Пола
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Российский боксёр-тяжеловес Сергей Кузьмин дал свой комментарий по поводу грядущего боксёрского поединка между легендарным Майком Тайсоном и популярным спортивным блогером Джейком Полом, который состоится 15 ноября в Арлингтоне (США).

«Этот формат – выставочный. Но я хотел бы увидеть того самого Майка Тайсона. Чтобы все поняли, что не стоит выходить против профессионала. Даже против того, который уже закончил карьеру. Это всё популяризирует бокс. Если здоровье позволяет, почему нет. Думаю, там не только деньги, но и желание победить Джейка Пола», — сказал Кузьмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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