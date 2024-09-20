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Боксёр Кузьмин: Тайсон Фьюри не делал ничего, чтобы победить Нганну

Боксёр Кузьмин: Тайсон Фьюри не делал ничего, чтобы победить Нганну
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Известный российский боксер-тяжеловес Сергей Кузьмин рассказал о своих впечатлениях по поводу прошлогоднего поединка экс-чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну против бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, где победу раздельным решением судей одержал Фьюри.

«Я так не считаю. Тайсон Фьюри подошёл к этому бою несерьёзно, ждал лёгкой прогулки. Он много дурачился, делал лишнее. Ничего не делал для того, чтобы победить, валял дурака. Тем самым и смазал себе бой. Фрэнсис – с другой дисциплины. Он шагнул не в свою колею. Думал, что тут будет легче. Но навыки боксёра намного тяжелее. Я не принижаю MMA – их работу, их мастерство. Но там другой тайминг, другой отклик. В UFC можно не только руками биться. Подключаются ноги, борьба. А в боксе – мастерство работы в стойке. У него есть динамит в руках. Но одного динамита мало. Нужно ещё правильное мышление», — сказал Кузьмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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