Боксёр Кузьмин поделился ожиданиями от боя Бивола и Бетербиева

37-летний российский тяжеловес Сергей Кузьмин дал комментарий по поводу предстоящего боя за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлой весовой категории между обладателем титулов WBC, IBF и WBO Артуром Бетербиевым и чемпионом WBA Дмитрием Биволом.

«Это отличный бой для мирового бокса. Я желаю удачи парням. Но сконцентрирован на своей карьере, детально про них говорить не могу. Оба достойны победы. Кто будет лучше готов, тот и заберёт поединок», — сказал Кузьмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, бой Бивол — Бетербиев состоится 12 октября в Саудовской Аравии.