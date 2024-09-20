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Боксёр Кузьмин поделился ожиданиями от боя Бивола и Бетербиева

Боксёр Кузьмин поделился ожиданиями от боя Бивола и Бетербиева
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37-летний российский тяжеловес Сергей Кузьмин дал комментарий по поводу предстоящего боя за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлой весовой категории между обладателем титулов WBC, IBF и WBO Артуром Бетербиевым и чемпионом WBA Дмитрием Биволом.

«Это отличный бой для мирового бокса. Я желаю удачи парням. Но сконцентрирован на своей карьере, детально про них говорить не могу. Оба достойны победы. Кто будет лучше готов, тот и заберёт поединок», — сказал Кузьмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, бой Бивол — Бетербиев состоится 12 октября в Саудовской Аравии.

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