«Это бизнес». Боксёр Кузьмин — о предстоящем реванше Усика и Фьюри

Российский тяжеловес Сергей Кузьмин рассказал о своих ожиданиях по поводу предстоящего реванша между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком и экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри.

«Тайсон Фьюри начал за здравие, а закончил за упокой. Начал собранно, а потом начал кривляться, недисциплинированно выполнять установки угла. Это и привело к поражению. А Александр выполнил работу на 100%, передавил и выиграл. Чистая победа. Меньше нужно было кривляться. Если бы Тайсон вышел собранным, он бы выиграл. Ну и нужно быть полегче в весе. Он понял, что недоработал, и потребовал незамедлительный реванш. Будем надеяться, что он подготовится лучше. Всё реально в этой жизни. Возможно, что подтянут результат, чтобы собрать третью кассу. Это бизнес. Организаторы хотят заработать на этом», — сказал Кузьмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.