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Боксёр Кузьмин высказался о влиянии Саудовской Аравии на профессиональный бокс

Боксёр Кузьмин высказался о влиянии Саудовской Аравии на профессиональный бокс
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Российский боксёр-супертяжеловес Сергей Кузьмин высказался о влиянии саудовцев на мировой профессиональный бокс.

«Саудовская Аравия становится центром профессионального бокса. Там устраиваются очень интересные шоу. Привозят сильнейших. Я недавно слышал, что они хотят провести в 2025 году большое шоу в России. Если всё будет хорошо, мы постараемся там выступить. Это наша стихия, мы готовы. Спортивный мир переформатировался в новые места. И я вижу, что рост идёт за счёт этого. Считаю, что из США никуда бокс не денется – штаты останутся Меккой», — сказал Кузьмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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