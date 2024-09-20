Боксёр Кузьмин высказался о влиянии Саудовской Аравии на профессиональный бокс

Российский боксёр-супертяжеловес Сергей Кузьмин высказался о влиянии саудовцев на мировой профессиональный бокс.

«Саудовская Аравия становится центром профессионального бокса. Там устраиваются очень интересные шоу. Привозят сильнейших. Я недавно слышал, что они хотят провести в 2025 году большое шоу в России. Если всё будет хорошо, мы постараемся там выступить. Это наша стихия, мы готовы. Спортивный мир переформатировался в новые места. И я вижу, что рост идёт за счёт этого. Считаю, что из США никуда бокс не денется – штаты останутся Меккой», — сказал Кузьмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.