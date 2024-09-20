Следствие требует ареста бойца MMA, участвовавшего в перестрелке у офиса Wildberries

Один из участников перестрелки у центрального офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» (Москва) может попасть под арест, сообщает «РИА Новости Спорт». Данное требование выдвинуло следствие.

Умар Чичаев, чемпион Европы и мира по тхэквондо, мастер спорта по кикбоксингу, был одним из сопровождающих со-основателя компании Владислава Бакальчука.

Напомним, причиной конфликта стало прибытие Бакальчука, который, согласно его заявлению, находится в процессе раздела бизнеса со своей женой Татьяной Бакальчук. По словам последней, её муж попытался незаконно проникнуть в офис. В СМИ сообщалось о 10 пострадавших и двух погибших.