Пётр Ян встретился с Ольгой Бузовой и подарил ей футболку

Экс-чемпион UFC, третий номер рейтинга промоушена и боец клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян встретился с телеведущими Ольгой Бузовой и Андреем Малаховым и подарил им клубные футболки со своим автографом.

Встреча прошла в Екатеринбурге во время проведения «Народной премии». Ян вручал награду победителям в номинации «Спортивный центр года».

«Пётр, что у вас в пакете? Можно посмотреть, что там? Это футболки?» — спросил Малахов.

«Снимайте свой костюм. Это наши командные футболки «Архангел Михаил», хочу, чтобы вы в них занимались. В этой футболке в принципе можно на любое мероприятие прийти: на свадьбу, на спортивное мероприятие», — ответил Ян.

Отметим, что сегодня, 20 сентября, Пётр Ян отправился на сборы. Официальная дата поединка российского бойца в UFC ещё не объявлена, однако сам Пётр заявлял, что готов провести бой в декабре на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе.