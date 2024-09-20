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Ирене Альдана показала, как выглядит её лицо через неделю после боя с Нормой Дюмон

Ирене Альдана показала, как выглядит её лицо через неделю после боя с Нормой Дюмон
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36-летняя мексиканка Ирене Альдана показала, как выглядит её лицо через неделю после боя на турнире UFC 306 против бразильянки Нормы Дюмон.

Во время второго раунда соперницы столкнулись головами, что привело к серьёзному рассечению лба и переносицы у Альданы. Истекавшая кровью спортсменка смогла довести до конца поединок, который продолжался три раунда и завершился победой Дюмон единогласным решением судей. После боя Ирене была госпитализирована, ей наложили несколько десятков швов.

На счету Альданы 23 поединка в ММА, в которых она одержала 15 побед.

UFC 2024. UFC 306, Лас-Вегас, США
Ирене Альдана — Норма Дюмон (W)
15 сентября 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Ирене Альдана
Окончено
UD
Норма Дюмон

Главным событием турнира UFC 306 стал бой Мераба Двалишвили с Шоном О'Мэлли, в котором победу единогласным решением судей одержал грузинский боец.

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