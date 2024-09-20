Мовсар Евлоев: готов драться с любым, обращайтесь в UFC

Непобеждённый российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев заявил, что готов драться с любым соперником, которого утвердит промоушен.

«Я готов драться с любым. Обращайтесь в UFC, если это вам интересно», — написал Евлоев на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг снялся с поединка против Мовсара Евлоева. Стерлинг заявил, что травмировался и не успеет восстановиться к поединку. При этом Стерлинг попросил перенести их бой на декабрь.

Напомним, поединок между Стерлингом и Евлоевым должен был состояться утром 6 октября по московскому времени на турнире UFC 307 в Солт-Лейк-Сити (США).