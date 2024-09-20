Василевский пожелал Белазу не заболеть и снова проиграть ему

36-летний российский профессиональный спортсмен, выступающий в соревнованиях по боевому самбо и смешанным единоборствам, Вячеслав Василевский высказался о своём предстоящем бое с белорусом Владиславом Ковалёвым по прозвищу Белаз.

«Для меня особенным является место проведения боя – Нижний Новгород. Я прожил в этом городе 10 лет, моя супруга из Нижнего Новгорода, дети там родились. Также мне были предложены интересные условия. Ну и первый бой был запоминающимся, поэтому почему бы не повторить. А Белазу могу пожелать – не заболеть, чтобы он приехал в Нижний Новгород, вышел на бой и снова мне проиграл», — приводит слова Василевского пресс-служба Ural FC.

Реванш между россиянином Вячеславом Василевским и белорусом Владиславом Ковалёвым пройдет 22 ноября в Нижнем Новгороде на турнире Ural FC 9 по правилам ММА только в стойке и будет состоять из трёх раундов.

Первый бой Василевского и Ковалёва прошёл в марте в Москве. Тогда победа досталась Василевскому раздельным решением судей, но команда Ковалёва подала апелляцию, по итогам рассмотрения которой поединок был признан несостоявшимся.