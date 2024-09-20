Кирилл Сидельников оценил уровень своего предстоящего соперника Ракима Кливленда

Выступающий в тяжёлой весовой категории известный российский боец смешанных единоборств, шестикратный чемпион мира по боевому самбо Кирилл Сидельников высказался о предстоящем поединке с американцем Ракимом Кливлендом на турнире URAL FC 8.

«Мой последний бой по ММА был больше двух лет назад. Заржавел ли я, мы увидим уже 16 октября. Но на тренировках у меня всё хорошо. Чувствую себя в кондициях, так что есть ещё порох в пороховницах. Мне предстоит поединок против экс-бойца Bellator и PFL, он дрался с Виктором Немковым и Рашидом Юсуповым. Это крепкий средний боец. Почему выиграет Кирилл Сидельников? Я этого хочу, сложный вопрос. Всё покажет поединок 16 октября», — приводит слова Сидельникова пресс-служба промоушена.

Турнир URAL FC 8 состоится в Перми 16 октября. Поединок Кирилла Сидельникова с выступавшим ранее в Bellator и PFL Ракимом Кливлендом будет соглавным боем вечера.

36-летний Сидельников имеет на своём счету 14 побед и семь поражений в ММА. Свой последний поединок по правилам смешанных единоборств, в котором Кирилл в первом раунде победил бразильца Фабио Мальдонадо, он провёл в июле 2022 года.

35-летний Кливленд имеет в ММА 23 победы, 17 поражений и одну ничью.