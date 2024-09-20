«Будет мясо». Исраэль Адесанья — о бое Джошуа — Дюбуа

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья высказался о предстоящем боксёрском поединке в супертяжёлом дивизионе между действующим чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа и бывшим чемпионом мира в этом весе Энтони Джошуа.

«В этом бою будет мясо… Запасайтесь соусом», — написал Адесанья на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Поединок между Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа пройдёт 21 сентября в Лондоне на знаменитом стадионе «Уэмбли».

Начало турнира запланировано на 20:00 мск, главный бой вечера начнётся не ранее 1:00 мск.

Даниэлю Дюбуа 26 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2017 году и в июне 2022-го завоевал регулярный титул WBA, нокаутировав американца Тревора Брайана. В июне Дюбуа стал временным чемпионом IBF, одолев непобеждённого хорвата Филипа Хрговича.

Энтони Джошуа 34 года. Британец, победитель Олимпиады-2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и в апреле 2016-го впервые стал чемпионом мира. В апреле 2018 года Джошуа завоевал второй титул, досрочно остановив украинца Владимира Кличко, а в марте 2018-го объединил три пояса, перебоксировав новозеландца Джозефа Паркера.