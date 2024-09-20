Шевченко высказалась о возможности третьего боя с Нуньес

Двукратная чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко высказалась о возможности проведения третьего боя с Амандой Нуньес.

«Если бы она была активной, это было бы уместно. Но если знать, что она больше года не тренируется и занимается другими делами, это немного нечестно.

Сомневаюсь, что сейчас она в хорошей физической форме. А ведь важна и психологическая форма. Если делать поединок, оба бойца должны быть в хорошей форме», – сказала Шевченко в выпуске на YouTube-канале «Ушатайка».

Ранее сообщалось, что бывшая чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес может возобновить карьеру.

Нуньес дважды побеждала Шевченко решением судей.