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Олег Фомичёв нокаутировал Роба Морроу в первом раунде

Олег Фомичёв нокаутировал Роба Морроу в первом раунде
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Российский боец Олег Фомичёв нокаутировал в первом раунде экс-бойца Bellator и Bare Knuckle Роба Морроу на турнире по кулачным боям «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Оба бойца с первой секунды поединка обрушили друг на друга шквал ударов. Морроу первым не выдержал схватки и упал на пол. После этого бойцы продолжили схватку в высоком темпе, и в итоге Фомичёв добил американца серией ударов в голову.

Турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ» проходит в ночь на 21 сентября в Москве. В главном бою вечера сразятся Сергей Кузьмин и Деандре Сэвидж.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями поединков. Следить за ней можно по ссылке.

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