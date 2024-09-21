Сергей Кузьмин нокаутировал Деандре Сэвиджа в первом раунде

Российский боец Сергей Кузьмин в дебютном бою нокаутировал в первом раунде американца Деандре Сэвиджа на турнире по кулачным боям «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Сэвидж упал в первый раз уже через 20 секунд после начала боя. Американец схватился за затылок и очень долго не поднимался. Затем у Кузьмина было больше попаданий, и за 30 секунд до гонга одно из них стало решающим — Деандре не смог подняться после него.

Турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ» прошел в ночь на 21 сентября в Москве.

В соглавном бою вечера так же сразились российский боец Олег Фомичёв и экс-боец Bellator и Bare Knuckle Роб Морроу. Фомичёв нокаутировал Морроу в первом раунде.

Матчевая встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу российских бойцов.