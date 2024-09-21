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Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа: во сколько начало боя, где смотреть трансляцию

Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа: во сколько начало боя, где смотреть трансляцию
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21 сентября в Лондоне на «Уэмбли» пройдёт большой вечер профессионального бокса, который украсит титульный поединок в супертяжёлом весе между действующим чемпионом по версии IBF Даниэлем Дюбуа и одной из главных звёзд этого вида спорта Энтони Джошуа.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа
22 сентября 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Энтони Джошуа
Не началось
Даниэль Дюбуа

Начало турнира запланировано на 20:00 мск, главный бой вечера начнётся не ранее 1:00 мск. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои серии покажут на платформе DAZN. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

Даниэлю Дюбуа 26 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2017 году и в июне 2022-го завоевал регулярный титул WBA, нокаутировав американца Тревора Брайана. В июне Дюбуа стал временным чемпионом IBF, одолев непобеждённого хорвата Филипа Хрговича.

Энтони Джошуа 34 года. Британец, победитель Олимпиады-2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и в апреле 2016-го впервые стал чемпионом мира. В апреле 2018 года Джошуа завоевал второй титул, досрочно остановив украинца Владимира Кличко, а в марте 2018-го объединил три пояса, перебоксировав новозеландца Джозефа Паркера.

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