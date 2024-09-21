Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа: во сколько начало боя, где смотреть трансляцию

21 сентября в Лондоне на «Уэмбли» пройдёт большой вечер профессионального бокса, который украсит титульный поединок в супертяжёлом весе между действующим чемпионом по версии IBF Даниэлем Дюбуа и одной из главных звёзд этого вида спорта Энтони Джошуа.

Начало турнира запланировано на 20:00 мск, главный бой вечера начнётся не ранее 1:00 мск. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои серии покажут на платформе DAZN. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

Даниэлю Дюбуа 26 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2017 году и в июне 2022-го завоевал регулярный титул WBA, нокаутировав американца Тревора Брайана. В июне Дюбуа стал временным чемпионом IBF, одолев непобеждённого хорвата Филипа Хрговича.

Энтони Джошуа 34 года. Британец, победитель Олимпиады-2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и в апреле 2016-го впервые стал чемпионом мира. В апреле 2018 года Джошуа завоевал второй титул, досрочно остановив украинца Владимира Кличко, а в марте 2018-го объединил три пояса, перебоксировав новозеландца Джозефа Паркера.