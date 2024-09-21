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Сергей Кузьмин поделился впечатлениями от боя на голых кулаках

Сергей Кузьмин поделился впечатлениями от боя на голых кулаках
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Известный российский тяжеловес Сергей Кузьмин рассказал о своих впечатлениях по поводу проведённого дебютного поединка в боях на голых кулаках.

«Это драйвово, тут другие ощущения. Это не как в боксе. Здесь всё ускоренно, некогда раскачиваться — нужно сразу включаться и действовать. Первый удар у меня был не таким сильным, а второй уже приличный. Честно говоря, не успел вникнуть в эту дисциплину. Хочу ещё. Причём хоть завтра», — сказал Кузьмин в прямом эфире РЕН-ТВ сразу после поединка.

Напомним, 20 сентября в Москве состоялся очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН-ТВ», где Кузьмин одержал победу нокаутом в первом раунде над американцем Деандре Сэвиджем.

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