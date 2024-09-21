Хайме Мунгия досрочно победил Эрика Базиняна

В ночь с 20 на 21 сентября в Глендейле (США) состоялся большой вечер бокса от промоутерской компании Top Rank, где в главном событии шоу обладатель титула WBC Silver во втором весе Хайме Мунгия одержал уверенную победу над армянским боксёром Эриком Базиняном.

Поединок проходил в довольно конкурентном стиле, где в техническом плане лучше выглядел Базинян, но Мунгия за счёт своего давления и мощи всё же настиг соперника в 10-м раунде, отправив его в чистый нокаут.

Таким образом, Мунгия успешно закрыл единственное в своей карьере поражение от Сауля Альвареса (в мае этого года), в то время как Базинян первый раз потерпел поражение.