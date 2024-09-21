Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стало известно, когда и где Джарон Эннис и Карен Чухаджян проведут реванш

Стало известно, когда и где Джарон Эннис и Карен Чухаджян проведут реванш
Аудио-версия:
Комментарии

9 ноября в Филадельфии (США) состоится матч-реванш между чемпионом мира по версии IBF в полусреднем весе американцем Джароном Эннисом и украинским претендентом на пояс Кареном Чухаджяном.

Напомним, их первый поединок прошёл в январе 2023 года, и тогда победу единогласным решением судей одержал Эннис. В том матче боксёры дрались за временный пояс IBF, а теперь на кону будет стоять полновесный титул.

После предыдущего боя Эннис успел провести два поединка, и в обоих одержал досрочные победы над Виллой Ройманом и Давидом Аванесяном соответственно. Что касается Чухаджяна, то он успел победить троих оппонентов, включая бой за статус обязательного претендента в мае этого года в Германии, где он единогласным решением судей оказался сильнее Гарри Скарфа.

Материалы по теме
Дана Уайт идёт покорять бокс. Гениальная идея или утопия?
Дана Уайт идёт покорять бокс. Гениальная идея или утопия?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android