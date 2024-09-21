Стало известно, когда и где Джарон Эннис и Карен Чухаджян проведут реванш

9 ноября в Филадельфии (США) состоится матч-реванш между чемпионом мира по версии IBF в полусреднем весе американцем Джароном Эннисом и украинским претендентом на пояс Кареном Чухаджяном.

Напомним, их первый поединок прошёл в январе 2023 года, и тогда победу единогласным решением судей одержал Эннис. В том матче боксёры дрались за временный пояс IBF, а теперь на кону будет стоять полновесный титул.

После предыдущего боя Эннис успел провести два поединка, и в обоих одержал досрочные победы над Виллой Ройманом и Давидом Аванесяном соответственно. Что касается Чухаджяна, то он успел победить троих оппонентов, включая бой за статус обязательного претендента в мае этого года в Германии, где он единогласным решением судей оказался сильнее Гарри Скарфа.