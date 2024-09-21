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Хамзат Чимаев не уверен, что получит титульный бой в случае победы над Уиттакером

Хамзат Чимаев не уверен, что получит титульный бой в случае победы над Уиттакером
Хамзат Чимаев
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Популярный боец UFC Хамзат Чимаев не уверен, что в случае победы над экс-чемпионом в среднем весе Робертом Уиттакером получит долгожданный титульный шанс.

«Послушайте, это уже третий раз, когда я должен буду драться за статус обязательного претендента. Я уже дрался за такой статус с Гилбертом Бёрнсом, затем такой же был с Камару Усманом, и вот теперь с Уиттакером. Надеюсь, в этот раз всё действительно дойдёт до дела», — приводит слова Чимаева Red Corner MMA.

Напомним, бой между Чимаевым и Уиттакером состоится 26 октября в Абу-Даби на турнире UFC 308 и станет там со-главным событием шоу.

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