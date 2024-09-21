Девин Хейни: Теофимо Лопес отказался драться со мной в октябре

Чемпион «в отпуске» по версии WBC в первом полусреднем весе Девин Хейни заявил, что был готов вернуться на ринг в октябре этого года в Саудовской Аравии, чтобы провести там поединок с действующим чемпионом по версии WBO Теофимо Лопесом, но тот не принял предложения о бое.

«Я должен был вернуться на ринг в октябре в Саудовской Аравии, и следующим соперником должен был стать Тео. Турки предложил ему бой и достойное вознаграждение, но он сказал, что не готов принять такой вызов», — приводит слова Хейни BoxingScene.

Напомним, Хейни последний раз выходил на ринг в апреле этого года, где проиграл поединок Райану Гарсии, но затем результат боя был пересмотрен и изменён на «не состоявшийся» из-за уличения Гарсии в употреблении запрещённых препаратов.