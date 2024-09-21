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Нейт Диас ответил на вопрос о возможном бое с Конором Макгрегором на голых кулаках

Нейт Диас ответил на вопрос о возможном бое с Конором Макгрегором на голых кулаках
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Известный ветеран UFC Нейт Диас дал комментарий по поводу возможного боя со своим давним знакомым, звездой UFC Конором Макгрегором на одном из турниров BKFC (боёв на голых кулаках).

«Если честно, я бы не хотел драться с ним на голых кулаках, хочу провести с ним полноценный, настоящий бой. Как-никак, у нас с ним есть интересная история. И мы просто обязаны закончить её. Это нужно сделать в таком бою. Это должен быть поединок, где будет можно делать всё что угодно. Я вообще не думаю, что когда-либо подерусь в BKFC. Потому что если я пропускаю удар в лицо, то тут же хочу взять этого человека и посадить на задницу, чтобы забить до отмашки рефери», — приводит слова Диаса Sports Illustrated.

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