Нейт Диас ответил на вопрос о возможном бое с Конором Макгрегором на голых кулаках

Известный ветеран UFC Нейт Диас дал комментарий по поводу возможного боя со своим давним знакомым, звездой UFC Конором Макгрегором на одном из турниров BKFC (боёв на голых кулаках).

«Если честно, я бы не хотел драться с ним на голых кулаках, хочу провести с ним полноценный, настоящий бой. Как-никак, у нас с ним есть интересная история. И мы просто обязаны закончить её. Это нужно сделать в таком бою. Это должен быть поединок, где будет можно делать всё что угодно. Я вообще не думаю, что когда-либо подерусь в BKFC. Потому что если я пропускаю удар в лицо, то тут же хочу взять этого человека и посадить на задницу, чтобы забить до отмашки рефери», — приводит слова Диаса Sports Illustrated.