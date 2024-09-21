Команда Александра Усика прибыла в Лондон на бой Джошуа — Дюбуа

Команда действующего чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика прибыла в Лондон, где в ночь с 21 на 22 сентября пройдёт большой вечер бокса, который возглавит поединок за титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе между Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа.

Команда Александра Усика прибыла на бой Джошуа — Дюбуа в Лондон Фото: Социальные сети Александра Усика

Напомним, Усик за свою карьеру проводил поединки как с Джошуа, так и с Дюбуа, причём с Джошуа они встречались на ринге дважды. Сначала в сентябре 2021 года Усик победил Джошуа единогласным решением судей, а затем в августе 2022 года состоялся реванш, где Усик снова победил, но уже раздельным судейским решением.

В августе 2023 года Усик встретился с Дюбуа и нокаутировал его в девятом раунде, но по ходу поединка побывал и сам на настиле после спорного запрещённого удара ниже пояса.