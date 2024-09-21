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Объявлен следующий соперник Габила Мамедова на бой 28 сентября в Баку

Объявлен следующий соперник Габила Мамедова на бой 28 сентября в Баку
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Победитель чемпионата Европы, а также 5-кратный чемпион России на любительском ринге Габил Мамедов, представляющий команду Premier Boxing Academy, свой следующий бой проведёт 28 сентября в Баку на турнире «Ночь чемпионов IBA», где в шестираундовом поединке в весе до 63,5 кг сразится с казахстанцем Нуртасом Ажбеновым.

В начале 2022 года Мамедов также стартовал и свою профессиональную карьеру, но по-прежнему в его активе числится только один официальный поединок. В своём дебюте он одержал победу единогласным решением судей над опытным ветераном ринга Вячеславом Гусевым в десятираундовом бою и завоевал там пояс чемпиона ЕВР (Eurasian Boxing Parliament) в первом полусреднем весе.

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