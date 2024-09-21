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Анатолий Токов заявил о готовности к реваншу с Александром Шлеменко

Анатолий Токов заявил о готовности к реваншу с Александром Шлеменко
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Известный российский средневес Bellator Анатолий Токов прокомментировал новость о возможном реванше с экс-чемпионом Bellator Александром Шлеменко на одном из турниров лиги RCC до конца 2024 года.

«Предложение действительно поступило. Сейчас идёт обсуждение деталей контракта, и если Александр готов, бою быть. Мне интересен этот поединок. Было бы здорово его провести в этом году. Я только за», — сказал Токов в эксклюзивном интервью Metaratings.

Стоит отметить, что ранее глава RCC Николай Клименко также отметил, что реванш Шлеменко и Токова находится в разработке и есть вероятность, что зрители увидят его в декабре этого года.

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