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Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа: ориентировочное время начало боя — 1:30

Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа: ориентировочное время начало боя — 1:30
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21 сентября в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли» состоится большой вечер профессионального бокса, который возглавит бой за титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе между его действующим обладателем Даниэлем Дюбуа и звёздным тяжеловесом, экс-чемпионом мира в этом весе Энтони Джошуа. Начало главного боя вечера состоится не ранее чем в 1:30 мск.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа
22 сентября 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Энтони Джошуа
Не началось
Даниэль Дюбуа

Джошуа идёт на победной серии после двух подряд поражений от Александра Усика, и в случае положительного результата он не только вернёт себе пояс IBF, но и получит возможность сразиться с победителем реванша Усик — Фьюри.

Помимо главного, состоится и серия поединков андеркарда, где пройдёт ещё два титульных поединка. Энтони Какаче проведёт защиту титула IBF в поединке с Джошем Уоррингтоном, а непобеждённый Джошуа Буатси сразится с Уилли Хатчинсоном в бою за временный пояс WBO в полутяжёлом весе.

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