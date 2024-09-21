Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа: ориентировочное время начало боя — 1:30

21 сентября в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли» состоится большой вечер профессионального бокса, который возглавит бой за титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе между его действующим обладателем Даниэлем Дюбуа и звёздным тяжеловесом, экс-чемпионом мира в этом весе Энтони Джошуа. Начало главного боя вечера состоится не ранее чем в 1:30 мск.

Джошуа идёт на победной серии после двух подряд поражений от Александра Усика, и в случае положительного результата он не только вернёт себе пояс IBF, но и получит возможность сразиться с победителем реванша Усик — Фьюри.

Помимо главного, состоится и серия поединков андеркарда, где пройдёт ещё два титульных поединка. Энтони Какаче проведёт защиту титула IBF в поединке с Джошем Уоррингтоном, а непобеждённый Джошуа Буатси сразится с Уилли Хатчинсоном в бою за временный пояс WBO в полутяжёлом весе.