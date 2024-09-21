Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 1:30

В ночь с 21 на 22 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится большой вечер профессионального бокса. В главном событии шоу чемпион мира по версии IBF в супертяжёлой весовой категории британец Даниэль Дюбуа сразится со своим звёздным соотечественником, экс-чемпионом мира в этом весе Энтони Джошуа. Прямая онлайн-трансляция турнира начнётся в 21:00. Ориентировочное время начала поединка — 1:30 мск.

Официальная трансляция боя между Дюбуа и Джошуа на территории Российской Федерации не запланирована. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Напомним, до недавнего времени все титулы в супертяжёлом весе принадлежали украинцу Александру Усику, но из-за того, что он принял решение проводить реванш с британцем Тайсоном Фьюри, IBF (Международная боксёрская федерация) лишила его пояса из-за отказа проводить обязательную защиту титула по их версии, и Дюбуа был повышен из обладателей временного титула в полновесные чемпионы.