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Чемпиону UFC Мухаммаду стыдно за спарринги с Хабибом Нурмагомедовым

Чемпиону UFC Мухаммаду стыдно за спарринги с Хабибом Нурмагомедовым
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад поделился своими впечатлениями о тренировках с членом Зала славы UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Каждый раз, когда мне приходилось вставать с ним в пару, становилось стыдно, поскольку этот парень меня просто убивал. Хабиб занимал доминирующую позицию, проводил мне кимуру и параллельно заказывал кофе. То есть он просил об этом парня, который находился вне клетки.

В такие моменты я говорил себе: «Бро, тебе предстоит драться за титул, а этот парень прямо сейчас заказывает себе кофе [в момент, когда он доминирует]!» Благодаря этому у меня появлялся нужный настрой. Я понимал, что мне надо многому научится», — приводит слова Белала портал Bloody Elbow.

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