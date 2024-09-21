Чемпиону UFC Мухаммаду стыдно за спарринги с Хабибом Нурмагомедовым

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад поделился своими впечатлениями о тренировках с членом Зала славы UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Каждый раз, когда мне приходилось вставать с ним в пару, становилось стыдно, поскольку этот парень меня просто убивал. Хабиб занимал доминирующую позицию, проводил мне кимуру и параллельно заказывал кофе. То есть он просил об этом парня, который находился вне клетки.

В такие моменты я говорил себе: «Бро, тебе предстоит драться за титул, а этот парень прямо сейчас заказывает себе кофе [в момент, когда он доминирует]!» Благодаря этому у меня появлялся нужный настрой. Я понимал, что мне надо многому научится», — приводит слова Белала портал Bloody Elbow.