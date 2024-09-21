Дана Уайт ответил, когда станет известно имя следующего соперника Конора Макгрегора

Президент UFC Дана Уайт ответил, когда станет известно имя следующего соперника бывшего двойного чемпиона UFC в лёгком (до 70 кг) и полулёгком (до 66 кг) весе ирландца Конора Макгрегора.

«Когда Конор будет готов вернуться, тогда будет принято решение о его следующем сопернике. Он связался со мной пару дней назад, когда узнал, что я прибыл в Дублин. Сам Конор сейчас в Нью-Йорке и тренируется», — приводит слова Уайта портал Bloody Elbow.

Напомним, 30 июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе (США) должен был состояться поединок Конора Макгрегора и Майкла Чендлера, но он был отложен на неопределённый срок из-за перелома пальца ноги у ирландца.

Конор Макгрегор не выступал в смешанных единоборствах с лета 2021 года. В своём последнем бою ирландец уступил техническим нокаутом с переломом ноги американцу Дастину Порье. С декабря 2022 года Макгрегор отсутствует в рейтинге UFC.