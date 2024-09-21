Чарльз Оливейра: побью Чендлера и Макгрегора, после чего буду следующим в очереди на титул

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра считает, что если сначала победит американца Майкла Чендлера, а после ирландца Конора Макгрегора, то станет следующим претендентом на титульный бой.

«Если я побью Макгрегора [после победы над Чендлером на UFC 309], стану ли следующим в очереди на титул? В таком случае погнали! Однако если мне предстоит выбирать между поединком с Конором и титульным боем, то я отдам предпочтение последнему. Но, допустим, мне поступит предложение разделить клетку с Макгрегором. Мне кажется, что нам удастся заработать много денег и с продажи билетов на бой, и с покупок платных трансляций. Почему бы нам не попробовать сделать это?!» — приводит слова Оливейры портал MMA Fighting.