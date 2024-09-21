Энтони Джошуа: чувствую ли я поддержку британской публики? Нет. Люди меня недооценивают

Бывший чемпион мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа рассказал в интервью на YouTube-канале Matchroom Boxing, чувствует ли он поддержку родной публики перед боем с временным чемпионом по боксу по версии IBF соотечественником Даниэлем Дюбуа.

— В последний раз вы выступали на стадионе «Уэмбли» в 2018 году. В чём разница между вами тогда и сейчас?

— Теперь я более зрелый, прошёл больше тренировочных лагерей, дрался с более серьёзными оппонентами, получил свои жизненные уроки и синяки в течение этого пути.

— Вы бы поверили, если бы два года назад после поражения Усику в Саудовской Аравии вам сказали бы, что через два года вы продадите 96 тыс. билетов и будете очень близки к бою за звание абсолютного чемпиона в тяжёлом весе?

— Не могу что-то сказать насчёт «Уэмбли», но, на мой взгляд, у меня мог бы быть хороший шанс вновь стать чемпионом. Если внутри меня будет настоящее желание сделать это, то я смогу добиться этого. Однако «Уэмбли» — это благодарность. Уважение всем тем, кто придёт.

— Иногда было такое впечатление, будто британская публика не всегда вас поддерживает. Но на предстоящем поединке будут присутствовать 96 тыс. человек. Вы по-прежнему не чувствуете поддержки?

— Нет.

— Да ладно вам. 96 тыс. человек придут ради вас.

— Это меньшинство.

— Вы чувствуете, что вас по-прежнему не поддерживают?

— Не скажу, что не поддерживают, но люди меня недооценивают. Я говорил тебе, что люди продолжают постоянно меня недооценивать, но это прекрасно. Подобное всегда будет частью игры, что сильно мотивирует меня.

— Когда вы смотрели в его глаза, то чувствовали, что Дюбуа готов к этому моменту?

— Да, Даниэль делал это множество раз до этого. Где бы это ни было: на «Уэмбли», в Польше, в Тоттенхэме — он делал это множество раз. С ним всё будет отлично. Он выйдет наносить удары. Не ожидаю, что передо мной будет человек, который сломается под давлением. Там будет тот парень, который постарается протестировать моё мужество. А я, в свою очередь буду готов к этому.