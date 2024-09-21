Тренер Халила Раунтри: Алекс Перейра первым решит провести тейкдаун в предстоящем бою

Джон Вуд, являющийся главным тренером топового американского бойца UFC Халила Раунтри, высказался относительно предстоящего поединка своего подопечного с действующим обладателем чемпионского титула UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой.

«Говоря откровенно, я считаю, что Алекс попытается перевести Халила на канвас. Интуиция подсказывает мне, что первым нарушит ход боя в стойке и предпримет попытку перевода. Причина проста — он делал это раньше. Однако я буду не особо удивлён, если бой пройдёт всю дистанцию. Кто-то будет нокаутирован. Это факт», — приводит слова Вуда портал BJ Penn.