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Тренер Халила Раунтри: Алекс Перейра первым решит провести тейкдаун в предстоящем бою

Тренер Халила Раунтри: Алекс Перейра первым решит провести тейкдаун в предстоящем бою
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Джон Вуд, являющийся главным тренером топового американского бойца UFC Халила Раунтри, высказался относительно предстоящего поединка своего подопечного с действующим обладателем чемпионского титула UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой.

«Говоря откровенно, я считаю, что Алекс попытается перевести Халила на канвас. Интуиция подсказывает мне, что первым нарушит ход боя в стойке и предпримет попытку перевода. Причина проста — он делал это раньше. Однако я буду не особо удивлён, если бой пройдёт всю дистанцию. Кто-то будет нокаутирован. Это факт», — приводит слова Вуда портал BJ Penn.

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