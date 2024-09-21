Нейт Диаз ответил, есть ли в UFC бойцы, ради поединков с которыми он бы вернулся в лигу

Известный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз ответил, есть ли в UFC бойцы, ради поединков с которыми он бы вернулся.

«Что меня интересует в UFC, так это парни, которые делают настоящее дерьмо. Сейчас в лиге таких бойцов немного, которые мне действительно нравятся. Когда придёт такой парень, который будет успешен, то я вернусь и разнесу его или кого-то другого», — приводит слова Нейта портал Sports Illustrated.

Напомним, в последнем поединке по ММА, который состоялся в сентябре 2022 года на турнире UFC 279, Нейт Диаз разделил октагон с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) Тони Фергюсоном. Поединок проходил в полусреднем весе и завершился победой Диаза удушающим приёмом в четвёртом раунде.