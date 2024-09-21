«Мне плевать на то, кто победит, чёрт возьми». Тайсон Фьюри — о поединке Джошуа — Дюбуа

Бывший чемпион мира по боксу по версии WBC британец Тайсон Фьюри высказал своё отношение насчёт предстоящего поединка между соотечественниками — Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

«Кто победит? Не знаю. Откровенно говоря, мне всё равно. Я сфокусирован на реванше с Усиком. Это то, о чём я думаю. Мне плевать на то, кто победит, чёрт возьми, в сегодняшнем поединке», — приводит слова Фьюри журналист Майкл Бенсон на своей странице в социальных сетях.

18 мая в Саудовской Аравии состоялся поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой продлился все 12 раундов и завершился раздельным судейским решением в пользу Усика.