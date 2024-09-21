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Тайсон Фьюри — о поражении от Усика: судьи несправедливо лишили меня девственности

Тайсон Фьюри — о поражении от Усика: судьи несправедливо лишили меня девственности
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри высказался о поражении от бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе по боксу украинца Александра Усика.

«Ему преподнесли подарок. Что есть, то есть. С этим покончено. Судьи несправедливо лишили меня девственности. Наверное, было бы странно, если бы я позволил это сделать за £ 50, но учитывая, что меня кинули на большие деньги, это не имеет значимого решения. Принятое решение не отменить. Однако у меня будет шанс победить в декабре. Мы сделаем это. Я нокаутирую его», — приводит слова Фьюри журналист Майкл Бенсон на своей странице в социальных сетях.

Напомним, их бой состоялся 18 мая в Саудовской Аравии и продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи раздельным решением отдали победу Усику.

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