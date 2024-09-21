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Илия Топурия: как только Холлоуэй предложит зарубиться, для него наступит конец

Илия Топурия: как только Холлоуэй предложит зарубиться, для него наступит конец
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия считает, что сможет легко победить американца Макса Холлоуэя.

«Бой будет таким же, как и предыдущие. Как только Макс начнёт рубку, бой закончится. Никто не может выстоять со мной в зарубе не только из-за моей силы, но и техники. Эти парни не видят, как я приближаюсь. Они не привыкли к тому, что я меняю темп. Они вообще не привыкли к тому поединку, который я предлагаю. Так что, как только Макс покажет пальцем на канвас и предложит зарубиться, это будет значить для него конец», — приводит слова Топурии портал Low Kick MMA.

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