Илия Топурия: как только Холлоуэй предложит зарубиться, для него наступит конец

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия считает, что сможет легко победить американца Макса Холлоуэя.

«Бой будет таким же, как и предыдущие. Как только Макс начнёт рубку, бой закончится. Никто не может выстоять со мной в зарубе не только из-за моей силы, но и техники. Эти парни не видят, как я приближаюсь. Они не привыкли к тому, что я меняю темп. Они вообще не привыкли к тому поединку, который я предлагаю. Так что, как только Макс покажет пальцем на канвас и предложит зарубиться, это будет значить для него конец», — приводит слова Топурии портал Low Kick MMA.