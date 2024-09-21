Netflix снимает документальный фильм об Исламе Махачеве

Популярный стриминговый сервис Netflix снимает документальный фильм о действующем обладателе чемпионского титула UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянине Исламе Махачеве. Об этом сообщил его друг и товарищ по команде Абубакар Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

Подробности о съёмках и фильме не сообщаются.

Исламу Махачеву 32 года. В UFC россиянин дебютировал 23 мая 2015 года на турнире UFC 187, победив Лео Кунца удушающим приёмом.

В последнем поединке, который проходил в ночь с 1 на 2 июня по московскому времени, Махачев разделил октагон с бывшим временным чемпионом UFC в категории до 70 кг американцем Дастином Порье. Их бой состоялся в рамках турнира UFC 302. Противостояние продлилось до пятого раунда, где россиянин одержал победу удушающим приёмом. Для Ислама это была третья успешная защита титула в лёгком весе (до 70 кг).