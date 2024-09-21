Власти ЮАР сообщили, на какой стадии находятся переговоры с UFC об организации турнира

Министр спорта, культуры и искусства Южно-Африканской Республики (ЮАР) Гэйтон Маккензи сообщил, что власти страны находятся на финальной стадии переговоров насчёт организации первого в истории турнира UFC в Африке.

«Я видел новости о то, что лига UFC проведёт турнир с участием Дрикуса дю Плесси в Кейптауне. Мы находимся на завершающей стадии переговоров по вопросу организации ивента в стране. Нам пока не дали «зелёный свет». Окончательное решение по турниру будет принято в конце октября, как и по городу, в котором он состоится», — написал Маккензи в социальных сетях.

Ожидается, что турнир состоится в Кейптауне, поскольку не так давно появилась информация о том, что администрация местного стадиона ведёт переговоры по установке временной крыши, стоимость которой оценивается в $ 1,7 млн. Данное сооружение вмещает в себя 55 тыс. зрителей.